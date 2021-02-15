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«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в контрольном матче в Турции

16:54, 15.02.2021
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в контрольном матче в Турции
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга за 90 минут игрового времени. Также по ходу матча были удалены по одному игроку в каждой из сторон. У казанцев красную карточку получил Денис Макаров.

Фото: vk.com/fcrk

Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 18 февраля против волгоградского «Ротора». Также на сборе в Турции казанцы сыграют 21 февраля с казахстанским «Кайратом».

Напомним, ранее стало известно о желании защитника «Рубина» Карла Старфельта продлить контракт с клубом.

СпортФутбол
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