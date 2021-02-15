Старфельт намерен продлить контракт с казанским «Рубином»

«Рубин» ведет переговоры с защитником Карлом Старфельтом о продлении действующего контракта. Об этом со ссылкой на агента футболиста сообщает шведское издание Expressen.

«Мы хотим поблагодарить президента и тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Клуб показывает, что верит в Карла. Я могу сказать, что мы удовлетворены новым соглашением», — заявил агент игрока Блаш Хоссейни.

AVSLÖJAR: Rubin Kazan förlänger med landslagsbacken Carl Starfelt efter succén i Ryssland

https://t.co/EFq7PQ4bl7 — SportExpressen (@SportExpressen) February 15, 2021

По данным источника, новый контракт Старфельта будет рассчитан до лета 2024 года с существенным повышением зарплаты футболиста.



Отметим, что действующее соглашение шведского защитника заключено сроком до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в «Рубин».