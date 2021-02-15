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Старфельт намерен продлить контракт с казанским «Рубином»

15:00, 15.02.2021
Старфельт намерен продлить контракт с казанским «Рубином»
Фото: svenskfotboll.se

«Рубин» ведет переговоры с защитником Карлом Старфельтом о продлении действующего контракта. Об этом со ссылкой на агента футболиста сообщает шведское издание Expressen.

«Мы хотим поблагодарить президента и тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Клуб показывает, что верит в Карла. Я могу сказать, что мы удовлетворены новым соглашением», — заявил агент игрока Блаш Хоссейни.

По данным источника, новый контракт Старфельта будет рассчитан до лета 2024 года с существенным повышением зарплаты футболиста.

Отметим, что действующее соглашение шведского защитника заключено сроком до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в «Рубин».

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