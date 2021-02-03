В Татарстане разработают новую концепцию развития промышленных парков
Министерство экономики Татарстана разрабатывает новую концепцию развития промышленных парков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, основной задачей ведомства является повышение эффективности деятельности промпарков, в частности, особое внимание необходимо уделить объектам с государственным финансированием.
В прошлом году велась масштабная работа по анализу и выявлению проблемных вопросов резидентов, управляющих компаний действующих парков, а также выработке эффективных решений по их устранению.
Отмечается, что концепция одобрена президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В декабре прошлого года глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.
В Татарстане существует 100 таких парков. В них работают более 1,5 тысячи резидентов, дающих рабочие места более 32 тыс. человек, причем из 100 только в 18 объектов вложены государственные инвестиции, а у остальных есть свои собственники.Промышленность
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