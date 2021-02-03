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В Татарстане разработают новую концепцию развития промышленных парков

16:59, 03.02.2021
В Татарстане разработают новую концепцию развития промышленных парков
Фото: Максим Платонов

Министерство экономики Татарстана разрабатывает новую концепцию развития промышленных парков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, основной задачей ведомства является повышение эффективности деятельности промпарков, в частности, особое внимание необходимо уделить объектам с государственным финансированием.

Фото: mert.tatarstan.ru

В прошлом году велась масштабная работа по анализу и выявлению проблемных вопросов резидентов, управляющих компаний действующих парков, а также выработке эффективных решений по их устранению.

Отмечается, что концепция одобрена президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В декабре прошлого года глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.

В Татарстане существует 100 таких парков. В них работают более 1,5 тысячи резидентов, дающих рабочие места более 32 тыс. человек, причем из 100 только в 18 объектов вложены государственные инвестиции, а у остальных есть свои собственники.

Промышленность
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