В Татарстане начнут проводить еженедельные прямые эфиры в соцсети на тему вакцинации

На тему вакцинации в Татарстане начнут проводить еженедельные прямые эфиры в соцсети. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Завтра в прямом эфире «Инстаграм» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева обсудят вакцинацию от коронавируса. В первом эфире поднимут вопрос, почему прививка важна для людей с хроническими заболеваниями.

Фото: realnoevremya.ru

Трансляция начнется в 11.00. Посмотреть эфир можно будет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 — @stopcovid19.tatarstan — и Министерства здравоохранения РТ — @minzdravrt.



В дальнейшем эфиры будут проводиться раз в неделю.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса до 250.

Ольга Плешкова