В Казани прекратили уголовное дело в отношении директора Казанского марафона

Советский районный суд Казани прекратил х уголовное дело в отношении директора Казанского марафона Вадима Янгирова. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе суда.

О прекращении дела ходатайствовала следователь, расследовавшая дело. Прокуратура поддержала ходатайства с назначением штрафа в 100 тысяч рублей. В итоге мужчине назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вадима Янгирова подозревали при проведении Казанского марафона в Казани в 2018 году. Организаторов Казанского марафона не раз обвиняли в нарушении прав потребителей из-за невозможности вернуть оргвзнос.

Ольга Плешкова