В Казани прекратили уголовное дело в отношении директора Казанского марафона
Советский районный суд Казани прекратил х уголовное дело в отношении директора Казанского марафона Вадима Янгирова. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе суда.
О прекращении дела ходатайствовала следователь, расследовавшая дело. Прокуратура поддержала ходатайства с назначением штрафа в 100 тысяч рублей. В итоге мужчине назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.
Вадима Янгирова подозревали при проведении Казанского марафона в Казани в 2018 году. Организаторов Казанского марафона не раз обвиняли в нарушении прав потребителей из-за невозможности вернуть оргвзнос.
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