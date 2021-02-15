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Прокуратура подала второй иск в суд на Министерство образования Татарстана

14:55, 15.02.2021
Прокуратура подала второй иск в суд на Министерство образования Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана сообщила об еще одном иске в суд об обязании Министерства образования и науки Татарстана предоставить благоустроенное жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На этот раз нарушения выявила Нурлатская городская прокуратура.

В 2014 году комиссия при Министерстве образования и науки Татарстана включила в список, подлежащих обеспечению жильем, трех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако до сих пор их не обеспечили жильем.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с исковым заявлением об обязании ведомства предоставить благоустроенное жилое помещение.

Иски находятся на стадии рассмотрения.

Ране сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана прокуратура заступилась за сирот и подала в суд на Министерство образования РТ.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразование Татарстан
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