В Татарстане прокуратура заступилась за сирот и подала в суд на Министерство образования РТ

В Актанышском районе Татарстана прокуратура заступилась за четырех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В 2016 году четверо заявителей на основании решения жилищной комиссии при Министерстве образования и науки Татарстана были включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их необходимо было обеспечить жильем, однако это не сделано до сих пор.

Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с требованием об обязании Министерства образования и науки Татарстана предоставить четырем сиротам благоустроенное жилое помещение.

Иски находятся на стадии рассмотрения.



Ранее сообщалось, что в России для обеспечения сирот жильем не хватает более 200 млрд рублей.

Ольга Плешкова