ЦСКА арендовал экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона

Нападающий китайского «Далянь Ифан» Саломон Рондон стал игроком ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Венесуэльский форвард арендован ЦСКА до окончания сезона-2020/2021. Футболист уже присоединился к армейской команде на сборе в Испании.

Рондон ранее уже выступал в РПЛ. В его послужном списке игры за казанский «Рубин» и питерский «Зенит». После отъезда из России он играл в английских «Вест Бромвиче» и «Ньюкасле», а также в китайском «Далянь Ифане».

Также ЦСКА объявил о подписании контракта с норвежским полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом.

Напомним, ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в «Рубин».