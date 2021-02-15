Кабмин России выделит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

Кабмин России направит 10 млрд рублей фонду «Круг добра» на закупку лекарств и технических средств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эта сумма — первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены в российском бюджете на эти цели, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

6 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями. Учредителем фонда стало Министерство здравоохранения России. Главой — основатель первого детского хосписа, появившегося в Санкт-Петербурге в 2010 году, Александр Ткаченко.



В фонд будут поступать средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. Закон об этом Путин подписал в ноябре 2020 года.



Татьяна Леухина