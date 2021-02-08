Reuters: российские власти готовят соцвыплаты на 500 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Журналисты выяснили, что российские власти готовят новый пакет социальных выплат. Предполагается, что на эти цели российский бюджет выделит 500 млрд рублей.

О новых мерах соцподдержки президент РФ Владимир Путин может объявить во время ежегодного послания, пишет Reuters со ссылкой на источники. Один из чиновников, с которыми разговаривали журналисты, оценил траты на эти цели 0,5% ВВП.

Исходя из прогноза Минэкономики, которое оценивает объем ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн рублей, 0,5% ВВП — это около 580 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Другой чиновник уточнил, что траты на новые выплаты составят 500 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2020 года в России увеличится на 4,9% размер социальных пособий. Индексация социальных выплат проводится один раз в год исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.



В 2020 году президент РФ Владимир Путин объявил беспрецедентные меры соцподдержки населения в связи с пандемией коронавируса. Выплаты получали семьи с детьми, бизнес, врачи и другие социальные группы.