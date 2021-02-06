Лицензии для некоторых сфер будут продлеваться автоматически и в 2021 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому автоматическое продление лицензий в некоторых сферах продлится на 2021 год.

Напомним, в 2020 году во время локдауна решением правительства срок действия 41 тысячи лицензий продлили автоматически. А сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям перенесли относительно различных других разрешений. Эта мера административной поддержки бизнеса позволила упростить работу предпринимателей, которые и без того столкнулись с серьезными проблемами во время пандемии.

Практика зарекомендовала себя положительно, поэтому правительство продлило срок ее действия еще на год. Но не для всех. Речь идет только о социально значимых отраслях: медицине, фармацевтике, сфере образования, экологии, охране труда и других — всего 10 сфер. Предполагается, что более 450 тысяч разрешений можно будет продлить таким образом автоматически.



Напомним, в октябре Минэкономразвития РФ продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2021 года. Он касается только малых организаций и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек.



Людмила Губаева