Утром в понедельник в Казани образовались 7-балльные пробки

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В Казани в понедельник утром (по состоянию на 7.55) образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы образовались от улиц Камчатской, Малой Заречной и Шоссейной до улицы Айдарова, а также на улицах Копылова, Петра Витера. Пробки из-за ДТП образовалась на улицах Маршала Чуйкова, на Оренбургском тракте, улице Мира, Марселя Салимжанова.

Движение затруднено проспекте Победы, на улицах Аграрной, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Ломжинской, Рихарда Зорге, на Сибирском тракте, на проспекте Ямашева, на улице Сибгата Хакима.

В минувшую пятницу из-за погодных условий пробки вечером достигли 10-балльного уровня.