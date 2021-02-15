В Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту направят более 4 млрд рублей

В Татарстане в 2021 году планируется отремонтировать 174,8 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели направят 4,1 млрд рублей, 3,7 млрд из которых — средства республиканского бюджета.

Ожидается отремонтировать 96,7 км дорог регионального значения, 43,3 км дорог Казанской агломерации, 29,2 км дорог Набережночелнинской агломерации, а также 5,6 км дорог Нижнекамской агломерации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре сообщалось, что Татарстан получит из федерального бюджета 370 млн рублей для внедрения интеллектуальных транспортных систем по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Такую же сумму республика получит на эти цели и в 2022 году. В прошлом году республика вошла в число 12 регионов-лидеров России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. На него в общей сложности было направлено более 8,27 млрд рублей.

Татьяна Леухина