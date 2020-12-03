Татарстан стал одним из регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Татарстан вошел в число 12 регионов-лидеров России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году. На него в общей сложности было направлено более 8,27 млрд рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова.



Татарстан начал реализовывать нацпроект в прошлом году на региональной сети и в трех агломерациях — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской. По нему отремонтировали 271 объект общей протяженностью 460,4 километра.

В этом году общая сумма финансирования составила 8,27 млрд рублей, 5,83 млрд из них — из федерального бюджета, 1,06 млрд рублей — средства резервного фонда РФ в счет средств 2021 года. 370 млн рублей выделили дополнительно Набережночелнинской агломерации, чтобы осуществить внедрение интеллектуальных транспортных систем.



Фото: realnoevremya.ru

План по ремонту дорог в республике удалось выполнить в полном объеме: отремонтировано 97 объектов общей протяженностью 254,6 километра, в том числе 39 участков дорог регионального значения общей протяженностью 64,9 километра. Это позволило обеспечить 47,5% нормативного состояния дорог.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют 174,8 км дорог.



Маргарита Головатенко