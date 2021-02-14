В Татарстане, Башкирии и Оренбургской области ограничили движение по трассе М-5

Фото: Миндортранс РТ

На трассе М-5 в Оренбуржье, Татарстане и Башкортостане временно вводят ограничения движения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Ограничения вводятся с 20:00 по местному времени. Причина ограничений — низовая метель, обильный снегопад и плохая видимость.

Фото: Миндортранс РТ

«Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1363+000", — говорится в сообщении.

Сейчас в работах задействовано 25 единиц дорожной техники.

Ранее синоптики Татарстана предупредили о тумане и метели с ухудшением видимости до 500 метров. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на дальние расстояния без крайней необходимости.

Ольга Плешкова