В Татарстане, Башкирии и Оренбургской области ограничили движение по трассе М-5
На трассе М-5 в Оренбуржье, Татарстане и Башкортостане временно вводят ограничения движения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».
Ограничения вводятся с 20:00 по местному времени. Причина ограничений — низовая метель, обильный снегопад и плохая видимость.
«Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1363+000", — говорится в сообщении.
Сейчас в работах задействовано 25 единиц дорожной техники.
Ранее синоптики Татарстана предупредили о тумане и метели с ухудшением видимости до 500 метров. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на дальние расстояния без крайней необходимости.
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