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Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с фурой в Татарстане

18:12, 14.02.2021
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с фурой в Татарстане
Фото: соцсети

В Бавлинском районе Татарстана два человека погибли при столкновении Hyundai Santa Fe и фуры. Еще три человека получили травмы, двое госпитализированы в реанимацию.

По сообщениям очевидцев, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулись лоб в лоб. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Фото: соцсети


На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях сообщили о столкновении иномарки с КАМАЗом в районе рынка на улице Родина, а также о перевернувшейся фуре на границе Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, и еще об одной, которую развернуло поперек дороги на трассе М-7 около Дербышек.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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