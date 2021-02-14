Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с фурой в Татарстане

Фото: соцсети

В Бавлинском районе Татарстана два человека погибли при столкновении Hyundai Santa Fe и фуры. Еще три человека получили травмы, двое госпитализированы в реанимацию.

По сообщениям очевидцев, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулись лоб в лоб. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Фото: соцсети



На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Ранее в соцсетях сообщили о столкновении иномарки с КАМАЗом в районе рынка на улице Родина, а также о перевернувшейся фуре на границе Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, и еще об одной, которую развернуло поперек дороги на трассе М-7 около Дербышек.

Ольга Плешкова