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В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартовал День любви к себе

16:37, 14.02.2021
В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартовал День любви к себе
Фото: kzn.ru

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартовал День любви к себе. Свои лекции посетителям читают врачи-психиатры, психологи, и специалисты по личностному росту.

Лекции проходят в экоцентре «Дом».

Как сообщает ТНВ, параллельно с теоретической частью идет и практическая. Гости мероприятия участвуют в лесотерапии, медитации, играют в настольные игры в студии «Offline-лагеря для взрослых». Запланирована музыкальная импровизация, а затем состоится чайная церемония.


Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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