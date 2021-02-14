В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартовал День любви к себе

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартовал День любви к себе. Свои лекции посетителям читают врачи-психиатры, психологи, и специалисты по личностному росту.

Лекции проходят в экоцентре «Дом».

Как сообщает ТНВ, параллельно с теоретической частью идет и практическая. Гости мероприятия участвуют в лесотерапии, медитации, играют в настольные игры в студии «Offline-лагеря для взрослых». Запланирована музыкальная импровизация, а затем состоится чайная церемония.





Ольга Плешкова