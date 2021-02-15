В Нижнекамске более 5 тысяч человек приняли участие в «Лыжне России»

В Нижнекамске в массовой лыжной гонке «Лыжня России» приняли участие более 5 тысяч человек. В рамках этой акции в городе также прошли соревнования «Лыжня Нижнекамска — 2021».

Самые юные участники — 9-летний Шамиль Сафин и 11-летняя Далия Шутова. А самые возрастные — 86-летний Александр Сафеев и 72-летняя Валентина Кудряшова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2021» проходили на четырех площадках: на обновленном стадионе «Локомотив» в Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный.



Ранее премьер Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении 13 февраля республиканских массовых соревнований «Лыжня Татарстана — 2021».

Татьяна Леухина