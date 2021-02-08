«Лыжня Татарстана — 2021» в Казани пройдет на четырех площадках

В Казани 13 февраля на четырех площадках пройдут республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2021». Об этом анонсировал председатель городского комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов.

Для участников соревнований запланировано четыре дистанции — в 2, 3, 5 и 10 км.

Основной старт будет дан на обновленном стадионе «Локомотив» в Юдино. Также «Лыжня Татарстана» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первыми на старт в 8 утра выйдут претенденты на получение знака ГТО. После них соревноваться начнут юные и взрослые спортсмены на дистанции 5 и 10 км. Завершатся соревнования забегами для руководителей, ветеранов и любителей на 2 км.



На мероприятиях также запланирована культурная программа, полевая кухня, розыгрыш призов, а также турнир по хоккею в валенках.

Напомним, ранее премьер Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении 13 февраля республиканских массовых соревнований «Лыжня Татарстана — 2021».