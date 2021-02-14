В Нацбанке Татарстана рассказали, во сколько обойдется День влюбленных в республике

В январе 2021 года общие расходы на свидание в Татарстане варьировались от 1,5 тыс до 2,2 тыс рублей. К такому выводу пришли эксперты Нацбанке по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Так, в январе 2021 года три цветка в среднем стоили 340 рублей — это на 16,7% дороже, чем в 2020 году. Это связано с ростом закупочных цен у продавцов в связи с ослаблением рубля.

Цены на шоколад выросли на 0,8%, его средняя стоимость равняется 84 рублям (100 граммов).

Обед на двоих в кафе в январе обходился в 489 рублей, что на 3,6% дороже, чем в январе 2020. На динамику влияют необходимость компенсировать действие санитарно-эпидемиологических ограничений и снижение спроса. После этого можно отправиться в кино или театр.

Цены на услуге в сфере культуры выросли на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, общие расходы на свидание в Татарстане в январе варьировались от 1,5 тыс рублей (если после кафе идти в кино) или до 2,2 тыс рублей (если после заведения идти в театр), передает «Татар-информ».

Ранее исследование показало, что в этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян. Судя по данным предыдущих исследований, интерес к празднику неуклонно снижается: в 2007 году 14 февраля отмечала половина опрошенных (50%), в 2013-м — треть (33%), а в 2016-м — только каждый пятый (20%).

Татьяна Леухина