Исследование: интерес к празднованию Дня влюбленный в России неуклонно снижается

В этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Судя по данным предыдущих исследований, интерес к празднику неуклонно снижается: в 2007 году 14 февраля отмечала половина опрошенных (50%), в 2013-м — треть (33%), а в 2016-м — только каждый пятый (20%).

Также интерес к празднованию 14 февраля снижается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет праздновать собираются 19%, то среди опрошенных старше 45 — лишь 8%.

Тем не менее, почти 4 из 10 мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют купить букет своей женщине 14 февраля. В этом вопросе молодые люди также проявляют больший интерес к такому жесту: если среди россиян до 24 лет цветы подарят 53% опрошенных, то среди тех, кто старше 45 — лишь 31%.

Ранее проведенное исследование показывало: 58% жителей Казани уверены, что доживут до старости вместе со своим нынешним партнером — это один из самых высоких показателей в России, на 4% больше, чем в среднем по стране.

