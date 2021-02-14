В Казани из горящей квартиры спасли женщину

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани сегодня пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Инцидент произошел по адресу ул. Минская, 57.

Сообщение о запахе гари поступило в экстренные службы от соседей. После проникновения в жилище и проведения разведки пожарные-газодымозащитники спасли женщину из квартиры с помощью дыхательной маски.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Выяснилось, что загорелись вещи б/у.

Дополнительным силам отбой. Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

На этой неделе в Агрызе произошел пожар в квартире дома 14 по улице Маяковского. Хозяин квартиры попал в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Татьяна Леухина