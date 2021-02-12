Татарстанец попал в больницу после пожара в своей квартире

Фото: ГУ МЧС по РТ

В четверг вечером в Агрызе произошел пожар в квартире дома 14 по улице Маяковского. Хозяин квартиры попал в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Сообщение о пожаре поступило в 19:55, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Первые пожарные прибыли в 19:59. К этому моменту с верхних этажей дома самостоятельно эвакуировался 21 житель. Пожарные вывели еще восемь человек, среди которых были двое детей.

В 20:08 пожар был локализован, в 20:14 — ликвидирован. Площадь пожара составила 3 кв. м, горели вещи в прихожей. Причина пожара устанавливается.