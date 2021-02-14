Активисты назвали число участников митинга в центре Казани

Фото: Екатерина Аблаева

Один из организаторов митинга против задержаний и репрессий и фальсификации выборов, представитель партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин рассказал корреспонденту «Реального времени», что митинг согласовали на 200 человек. Больше Роспотребнадзор разрешить не может.

Фото: Екатерина Аблаева

Сейчас площади Тысячелетия идёт подготовка к митингу, который начнется в 12 часов. Огородили участок перед цирком, туда проходят через рамку. Из динамиков стадиона звучит веселая музыка и голос аниматора, который командует танцевальные движения.



Фото: Екатерина Аблаева

Фото: Екатерина Аблаева

Фото: Екатерина Аблаева

На прошлой неделе мэрия Казани согласовала заявку активистов ряда партий на проведение митинга против задержаний и репрессий. Мероприятие разрешили провести на площади Тысячелетия у Центрального стадиона 14 февраля с 11.30 до 15 часов.

Фото: Екатерина Аблаева

В пятницу исполком столицы Татарстана сообщил, что 14 февраля ограничат парковку автомобилей возле Центрального стадиона с полуночи до 16 часов в связи с проведением акции.

