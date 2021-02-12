Из-за митинга против задержаний и репрессий в центре Казани ограничат парковку
В воскресенье, 14 февраля, в Казани ограничат парковку автомобилей возле Центрального стадиона. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
С полуночи до 16 часов 14 февраля будет ограничено движение и парковка транспорта у Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и заездов с площади Тысячелетия.
Ограничение связано с проведением согласованного митинга против задержаний и репрессий. Мероприятие разрешили провести на площади Тысячелетия у Центрального стадиона 14 февраля с 11.30 до 15 часов.
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