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В Мензелинском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

09:35, 03.12.2020
В Мензелинском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

На территории села Русский Каран Мензилинского района Татарстана ввели карантин по бешенству животных. Указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В том числе в селе запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы зоны карантина и отлов диких животных. Нельзя употреблять в пищу молоко от бешеных животных и молоко без пастеризации от здоровых.

Также Минниханов другим указом отменил карантин по бешенству в селах Новоспасск Алексеевского района и Шахмайкино Новошешминского района, а также в деревне Утяшкино Заинского района.

Ранее в Тюлячинском районе Татарстана на территории деревни Комаровки также установили карантин по бешенству.

Общество Татарстан
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