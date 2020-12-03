В Мензелинском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

На территории села Русский Каран Мензилинского района Татарстана ввели карантин по бешенству животных. Указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В том числе в селе запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы зоны карантина и отлов диких животных. Нельзя употреблять в пищу молоко от бешеных животных и молоко без пастеризации от здоровых.

Также Минниханов другим указом отменил карантин по бешенству в селах Новоспасск Алексеевского района и Шахмайкино Новошешминского района, а также в деревне Утяшкино Заинского района.

Ранее в Тюлячинском районе Татарстана на территории деревни Комаровки также установили карантин по бешенству.