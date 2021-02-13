В Казани закупили 5 лодок, чтобы желающие смогли пройти по реке под парусами

Летом в Татарстане состоится всероссийский форум «Яхтинг России». Об этом рассказал председатель правления Федерации парусного спорта РТ Альберт Садыков.

На Казанку спустят пять закупленных лодок типа «Ракета-610». Выйти под парусом вместе с опытным инструктором сможет любой желающий. В этом году состав тренеров увеличат на шесть человек, передает «Татар-Информ».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в прошлом году в акватории Казанки прошел второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига».



Ольга Плешкова