Новости общества

20:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани закупили 5 лодок, чтобы желающие смогли пройти по реке под парусами

18:54, 13.02.2021
В Казани закупили 5 лодок, чтобы желающие смогли пройти по реке под парусами
Фото: realnoevremya.ru

Летом в Татарстане состоится всероссийский форум «Яхтинг России». Об этом рассказал председатель правления Федерации парусного спорта РТ Альберт Садыков.

На Казанку спустят пять закупленных лодок типа «Ракета-610». Выйти под парусом вместе с опытным инструктором сможет любой желающий. В этом году состав тренеров увеличат на шесть человек, передает «Татар-Информ».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в прошлом году в акватории Казанки прошел второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также