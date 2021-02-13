Аналитик рассказал, как повысить пенсии без увеличения налогов

Повышению пенсии в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые будут меняться в зависимости от ситуации в экономике. Такое мнение выразила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

Такой подход должен не перегружать бизнес в условиях кризиса. А это в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, такая инициатива поможет снизить долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком, пишет «РИА Новости».

На этой неделе депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил способы увеличить пенсии россиян до европейского уровня. По его мнению, этому могут поспособствовать отмена ряда налоговых льгот, установление справедливых взносов в ПФР и оптимизация непрофильных расходов.

По данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в 2020 году вырос на 2,3%. Средний размер этих выплат составил 14 986 рублей.

Татьяна Леухина