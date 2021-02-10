Миронов рассказал о способах повысить пенсии россиян до европейского уровня

Отмена ряда налоговых льгот, установление справедливых взносов в ПФР и оптимизация непрофильных расходов помогут поднять пенсии россиян до европейского уровня. Об этом заявил депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

На реализацию этих мер, в случае принятия соответствующего законопроекта, понадобится от нескольких месяцев до года. Также на ликвидацию самого ПФР и негосударственных пенсионных фондов уйдет еще пару лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в России существенному увеличению мешает непрозрачность расходов внутри пенсионной системы. Это касается и ПФР, и негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, на размер пенсий напрямую влияет огромный уровень бедности, из-за которого ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать как надо, рассказал Миронов URA.RU.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов было сделано многое, но этого недостаточно.



По данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в 2020 году вырос на 2,3%. Средний размер этих выплат составил 14 986 рублей.



Татьяна Леухина