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В России реальный рост пенсий оценили в 2,3%

20:25, 09.02.2021

Росстат подсчитал, что за 2020 год реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) вырос на 2,3%. По данным ведомства, средний размер назначенных пенсий за прошлый год составил 14 986 рублей.

Таким образом рост в годовом выражении составил 5,8%. В 2019 году рост пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.

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