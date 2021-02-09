В России реальный рост пенсий оценили в 2,3%

Росстат подсчитал, что за 2020 год реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) вырос на 2,3%. По данным ведомства, средний размер назначенных пенсий за прошлый год составил 14 986 рублей.

Таким образом рост в годовом выражении составил 5,8%. В 2019 году рост пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.