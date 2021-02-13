Евросоюз отреагировал на слова Лаврова о готовности разорвать отношения

Евросоюз принял к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС, а также слова Кремля на этот счет. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

— ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС, — передает его слова ТАСС.

Россия уже дала понять, что она не хочет нормализации отношении с Евросоюзом, в том числе и во время визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Об отношениях с Евросоюзом глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал в интервью. По его словам, Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Россия должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС. А смысл заявлений главы МИД исказили и представили «сенсационными заголовками» в СМИ.



Татьяна Леухина