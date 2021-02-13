Nestle и Mars обвинили в эксплуатации детского труда

Правозащитники из группы International Rights Advocates (IRA) считают, что компании Nestle, Mars и Cargill причастны к эксплуатации детского труда и торговле людьми. Группа подала соответствующий иск в США.

В заявлении утверждается, что компании закупают дешевое какао, которое «собирают дети-рабы», пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, иск был подан от имени восьми граждан Мали, которые заявили, что были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре.

В Nestle обвинения отвергают и заявляют, что последовательно выступают против детского труда. В Mars и Cargill не стали комментировать обвинения.

Проблема использования рабского труда детей при сборе како уже не раз всплывала в СМИ. По данным некоторых экспертов, в Гане и Кот-д’Ивуаре на плантациях трудятся около 1,8 млн детей.

Американские ученые подсчитали, что полный отказ от детского труда приведет к удорожанию сырья на 46,97—56,27 процента. Предложив компенсировать хотя бы самые тяжелые формы эксплуатации детей надбавкой в 2,81 процента. Но эти деньги должны гарантированно доходить до фермеров.