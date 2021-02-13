В казанских троллейбусах кондукторы будут дарить пассажирам валентинки

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В воскресенье кондукторы казанских троллейбусов будут дарить пассажирам валентинки. Акция проходит в честь Дня святого Валентина, традиционно отмечаемого 14 февраля.

«Метроэлектротранс» проведет ее в двух украшенных розами троллейбусах, следующих по маршруту №6, сообщается на сайте мэрии Казани.

Специально ко Дню влюбленных для пассажиров подготовлено более 1,5 тыс. валентинок. При оплате проезда кондукторы дадут не только билет, но и подарят открытку с пожеланиями.

Напомним, что 14 февраля в Казани пройдет митинг против задержаний и репрессий. Акция согласована исполкомом татарстанской столицы. В связи с этим городские власти ограничат парковку автомобилей возле Центрального стадиона.