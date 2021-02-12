Фахретдинов договорился со Здуновым развивать MMA в Мордовии

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Боец из Саранска Ринат Фахретдинов, ставший первым татарином в UFC, встретился сегодня с врио главы Мордовии Артемом Здуновым. Они договорились развивать единоборства в республике.

«Обсудили перспективу развития единоборств в республике, получил поддержку и понимание во всех планах и идеях», — написал Фахретдинов в Instagram.

Ранее Фахретдинов также рассказывал о планах развивать MMA в Татарстане. В этом году в Казани планируют провести этап Кубка мира по джиу-джитсу, заявки также отправлены на проведение чемпионата Европы по ММА и этапа UAE Warriors. Власти Татарстана также намерены построить центры для единоборств в Лаишево и Набережных Челнах.

Напомним, бывший министр экономики Татарстана и бывший премьер-министр Дагестана Артем Здунов был назначен врио главы Мордовии в ноябре 2020 года. Предыдущий руководитель республики Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение об уходе он объяснил тем, что «нужно давать дорогу молодым».

