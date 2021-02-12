«Зенит-Казань» сыграет с польским клубом «Скра» в четвертьфинале ЛЧ
В пятницу, 12 февраля, в Люксембурге прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов по волейболу. Результаты опубликованы на официальном сайте Международной федерации волейбола.
Единственным представителем России на данной стадии турнира остался клуб «Зенит-Казань». В 1/4 финала Лиги чемпионов казанцы сыграют с польским клубом «Скра».
Первые матчи турнира в четвертьфинале пройдут 23—25 февраля, ответные — 2—4 марта. Точные даты проведения станут известны позже.
В случае победы команда Владимира Алекно выйдет на победителя пары «Чивитанова» — «Закса».
Напомним, казанская команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
Лига чемпионов. 1/4 финала
«Скра» (Польша) — «Зенит-Казань» (Россия)
«Чивитанова» (Италия) — «Закса» (Польша)
«Берлин» (Германия) — «Трентино» (Италия)
«Модена» (Италия) — «Перуджа» (Италия)
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