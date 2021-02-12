ГИБДД Татарстана напомнила о правилах для водителей и пешеходов в преддверии непогоды

Фото: Максим Платонов (архив)

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призвала водителей серьезно отнестись к технической готовности автомобиля в связи с непогодой завтра.



Напомним, по прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», 13 февраля в отдельных районах республики опустится туман, ночью и утром будет гололед. Ночью температура воздуха составит -6... -11°, утром ожидается 0... -5°, днем температура повысится до 0... +3°. Оттепель и мокрый снег с моросью могут привести к сходу снега с крыш зданий и наклонных поверхностей.

Так, автомобили должны иметь зимнюю резину, также запрещается устанавливать на одну ось шины различных размеров, конструкций, моделей.

«В сложных метеорологических условиях водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться ремнями безопасности», — сообщили в ГИБДД, добавив, что перевозить детей до 12 лет в авто на переднем сиденье и до 7 лет на заднем сиденье следует только в детских удерживающих устройствах.

Фото: Максим Платонов (архив)

В инспекции отметили, что пешеходы в такую сложную погоду обязаны переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Также стоит уделить внимание использованию световозвращающих элементов и обеспечить их видимость водителями машин.

