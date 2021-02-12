В Казани стартовал процесс по афере со «взяткой под Газпром»

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение владельцу челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзату Хусаинову. В июне 2020-го его задержали в машине у здания банка в центре Казани после получения 3,6 млн рублей и арестовали по подозрению в посредничестве взятке, однако позже обвинили в покушении на мошенническое хищение данной суммы.



На заседании суда Хусаинов сообщил, что вину в покушении на хищение признает, сообщила «Реальному времени» помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова.

По ходатайству гособвинения сегодня срок ареста подсудимому продлили еще на полгода.

Напомним, по версии следствия, в апреле 2019 года в структурное подразделение ООО «Газпром трансгаз Казань» — ЭПУ «Нижнекамскгаз» обратилась предпринимательница с запросом о предоставлении техусловий на подключение к сетям тепличного комплекса. Ей отказали со ссылкой на полную на тот момент загрузку подводящих газопроводов. Спустя некоторое время супруг женщины познакомился с обвиняемым через интернет-сервис, и тот рассказал про обширные связи среди должностных лиц «Газпром трансгаз Казань», через которых за взятку в размере 3,6 млн рублей он якобы сможет решить вопрос с подключением.

Весной прошлого года знакомый обвиняемого отправил повторный запрос о предоставлении техусловий на подключение теплиц к газу, и на этот раз ответ был положительным, поскольку в эксплуатацию успели ввести дополнительные мощности, пришли к выводу сотрудники Следкома по РТ. Впрочем, предпринимательнице и ее мужу дали понять, что за решение нужно заплатить, но те успели заявить в правоохранительные органы, и в итоге самозваного посредника задержали оперативники УЭБиПК МВД Татарстана.

На следствии Хусаинов заявлял, что брал деньги не для передачи кому-то, а за свою работу по договору услуг. Правда, признавал — договор этот второй стороной подписан не был.