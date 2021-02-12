Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА
Директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Избрание Шашихиной на пост председателя состоялось на первом заседании обновленного состава наблюдательного совета РУСАДА. Вице-председателем назначен Владимир Чехонин.
Также был избран новый руководитель дисциплинарного антидопингового комитета — им стал Владимир Зайцев.
Напомним, в обновленный состав наблюдательного совета вошли шесть новых представителей. В нем состоят специалисты, не имеющие прямого отношения к спортивным федерациям.Спорт
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