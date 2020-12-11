Адвокат Кучерена и космонавт Рязанский вошли в Наблюдательный совет РУСАДА

По итогам общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был утвержден новый состав Наблюдательного совета организации. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

В состав Наблюдательного совета вошли шесть новых представителей. Как и ожидалось, в него вошли специалисты, не имеющие прямого отношения к спортивным федерациям.

Наблюдательный совет РУСАДА отныне представлен в следующем составе: адвокат Анатолий Кучерена, летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский. Фото: vk.com/sergeyiss

К своим полномочиям члены наблюдательного совета РУСАДА приступят с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее общее собрание учредителей РУСАДА приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора российского агентства. По итогам проведенного аудита деятельности РУСАДА эксперты обнаружили финансовые несоответствия по оплатам за такси и курсам английского языка.