В соцсетях представили проект цифрового кладбища на татарском языке

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В соцсети Instagram появилось видео, в котором на татарском языке описана работа «цифрового кладбища» iRemember — проекта, помогающего сохранять историю об умерших людях. Приложение предназначено для того, чтобы люди не теряли места захоронения родных.



В видео рассказывается, как установить метку о месте захоронения родного человека, ввести данные о его смерти — то есть как пользоваться приложением. Меткой можно поделиться с другими родственниками, друзьями, знакомыми.

В приложении также можно посмотреть места захоронения известных людей. Планируется реализация заказа ритуальных услуг, например доставка цветов на могилу. Автор поста написал, что такими услугами готовы воспользоваться 80% опрошенных.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. На данный момент его рейтинг — 4,9.

Напомним, в августе 2020 года заместитель председателя совета РОО СМПО РТ Михаил Мельников представил президенту РТ Рустаму Минниханову приложение iRemember.

Маргарита Головатенко