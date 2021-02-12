В Набережных Челнах два многоквартирных дома зарегистрировали в сокращенные сроки

В Набережных Челнах два многоквартирных жилых дома на 170 и 40 квартир зарегистрировали в сокращенные сроки. Их застройщики являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Права зарегистрировали одновременно в отношении всех квартир, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Положительное решение по регистрации недвижимости приняли в течение одного дня. По правилам, от момента подачи документов и до принятия решения о проведении государственной регистрации должно пройти не более пяти дней.

Фото: Максим Платонов (архив)

В управлении Росреестра по Татарстану напомнили, что для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) действуют сокращенные сроки предоставления госуслуг. Так, например, регистрация прав на недвижимость и сделок с ним занимает пять рабочих дней вместо девяти.

Процедура одновременной постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав занимает девять рабочих дней вместо 12.

Татьяна Демина