У жительницы Казани мошенники похитили более 1 млн рублей

В Казани у 63-летней местной жительницы мошенники похитили более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Потерпевшей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета женщины пытались снять более 1 млн рублей. Чтобы не допустить повторения подобного, лжесотрудница банка заявила, что деньги необходимо перевести на другой счет.

Потерпевшая сняла более 1 млн рублей в банкомате, после чего в сопровождении сына направилась в отделение другого банка, в котором перевела деньги по указанным злоумышленницей счетам.

После произведенных операций с женщиной связался лжесотрудник службы безопасности банка и продиктовал ей номер счета, с которого она должна была получить свои деньги назад, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Дома женщина позвонила на горячую линию банка, чтобы узнать о поступлении денег на расчетные счета, но там ей заявили, что ее обманули мошенники. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

МВД по Татарстану напомнило правила, как не попасться на уловки мошенников. В ведомстве отметили, часто злоумышленники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации.



Татьяна Демина