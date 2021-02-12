Инна Гончаренко: «Камила Валиева просто неподражаема, «умыла» всех сразу»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Камилы Валиевой на командном турнире в Москве. По ее словам, фигуристка показала высочайший уровень.

"Камила была просто неподражаема. Она просто «умыла» всех сразу. После ее короткой программы мне многие звонили из-за рубежа и пребывали все в шоке от уровня как ее, так и вообще общего уровня наших девчонок. Турнир был вроде как коммерческим и развлекательным, а уровень выступлений спортсменов — запредельный», — отметила Гончаренко.

Инна Гончаренко. Фото: fsrussia.ru

Напомним, победителем первого розыгрыша командного турнира стала команда «Красная машина». Команда Алины Загитовой заработала по итогам Кубка Первого канала пять миллионов рублей.

Большинство экспертов чаще всего выделяли выступление Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что сейчас российской фигуристке нет равных.