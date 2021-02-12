В Казани мужчина сдал в металлолом чужой гараж

Житель Татарстана в Казани сдал в металлолом чужой гараж. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Казани.

В отдел полиции «Авиастроительный» с заявлением обратился 64-летний житель Казани, который рассказал, что не обнаружил на месте свой металлический гараж на улице Пржевальского. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 32-летний уроженец Бугульмы. Он рассказал, что сдал чужой гараж знакомому в пункте приема металла. Приятелю он сказал, что якобы купил его.

Фото: kzn.ru

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Казани мужчина нашел в интернете информацию о сносе гаражей на улице Марселя Салимжанова и решил распилить и увезти их. Для этого он вызвал специальных рабочих, которым заявил, что постройки принадлежат ему.

Ольга Плешкова