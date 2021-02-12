Мэрия опубликовала список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня на очистку улиц Казани от снега выйдут 387 дорожных рабочих и 333 единицы специальной техники. Об этом сообщили в исполкоме города.

Коммунальные службы будут задействованы на участках улиц Астрономической, Батурина, Баумана, Беломорской, Боевой, Большая Крыловка, Гаврилова, Ипподромной, Краснококшайской, Кремлевской, Кулахметова, Лесгафта, Павлюхина, Петербургской, Столбова, Университетской, Шамиля Усманова, Чернышевского, Чехова, а также с проспекта Ямашева и др.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки с улиц города вывезли более 6,6 тыс. тонн снега. Работали 594 единицы спецтехники и 455 дорожных рабочих. С начала зиму коммунальщики вывезли уже 657,3 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось, что после требования прокуратуры в Казани было принято решение усилить проводимые мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы. Кроме Казани, представление об устранении нарушений за ненадлежащую уборку снега получил директор ООО «Бугульма-Сервис». Компания обязана осуществлять сезонную эксплуатацию, санитарную очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в Бугульме согласно муниципальному контракту.

Ольга Плешкова