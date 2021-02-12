В Пенсионном фонде России официально сменился руководитель

Фото: saratov.gov.ru (на фото - Андрей Кигим)

Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

С 2020 года эту должность занимал Максим Топилин. До этого он был министром труда и соцзащиты России.

Фото: government.ru (на фото — Максим Топилин)

Новый руководитель ПФР Андрей Кигим 8 лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.

Напомним, что вчера об отставке Топилина сообщили СМИ.