В Пенсионном фонде России официально сменился руководитель
Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
С 2020 года эту должность занимал Максим Топилин. До этого он был министром труда и соцзащиты России.
Новый руководитель ПФР Андрей Кигим 8 лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.
О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.
Напомним, что вчера об отставке Топилина сообщили СМИ.ОбществоВласть
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