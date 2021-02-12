Годовая выручка резидентов IT-парка Казани составила 7,8 млрд рублей

Годовая выручка резидентов IT-парка Казани составила 7,8 млрд рублей. Об этом рассказал рассказал руководитель IT-парка Александр Борисов.

«Ежегодно с 2018 года в IT-парке снижалось количество денег, которые зарабатывали наши резиденты. Самая меньшая цифра получилась по итогу 2020 года. Частично мы немного изменили ситуацию. По итогам 2020 года выручка компаний-резидентов составила 7,8 млрд рублей», — отметил Борисов в интервью sntat.ru.

В планах IT-парка в 2021 году реализовать коммерческие проекты, чтобы монетизировать накопленные знания и компетенции. Также планируется увеличить доходы от аренды помещений.

Ранее особая экономическая зона «Иннополис» обзавелась девятью новыми резидентами и партнерами, которые зашли на площадку с обещанием рекордных инвестиций в 43 млрд рублей.



Ольга Плешкова