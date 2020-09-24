Новости общества

22:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: на базе IT-парка мы планируем создать Центр цифровых возможностей

10:58, 24.09.2020
Минниханов: на базе IT-парка мы планируем создать Центр цифровых возможностей
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовета РТ заявил, что на базе казанского IT-парка планируется создать Центр цифровых возможностей — «своего рода фабрику завтрашнего дня». Это, по словам главы РТ, позволит компаниям внедрять цифровые технологии и повышать конкурентоспособность.

«Практические занятия в центре позволят республиканским компаниям последовательно и целенаправленно осваивать индустрии 4.0», — сказал Минниханов.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем