КПРФ в Казани отказали в проведении митингов 23 февраля

Власти Казани отказали КПРФ в проведении митингов 23 февраля. Об этом сообщил депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев.

По его словам, партия подала заявки на проведение митингов 23 февраля во всех районах города.

«Мы специально подали несколько заявок на тот случай, если по каким-то будет отказ. Однако КПРФ было отказано по всем заявкам», — написал Прокофьев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанское отделение КПРФ подало в мэрию Казани запрос на проведение митинга 23 февраля. В исполкоме Казани «Реальному времени» подтвердили, что запрос от КПРФ получен.

Ольга Плешкова