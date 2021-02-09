КПРФ собралась провести в Казани митинг
Татарстанское отделение КПРФ подало в мэрию Казани запрос на проведение митинга. Мероприятие планируется провести 23 февраля возле памятника Муллануру Вахитову.
В исполкоме Казани «Реальному времени» подтвердили, что запрос от КПРФ получен. Пока уведомление находится на рассмотрении.
Ранее в КПРФ уже сообщали, что митинги и демонстрации партия намерена провести во многих крупных городах страны. Политики собираются поднять вопросы защиты национальной безопасности, преодоления экономического кризиса, принципиально новой социальной политики и альтернативной программы развития страны.Общество Татарстан
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