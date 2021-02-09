Новости общества

19:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КПРФ собралась провести в Казани митинг

19:33, 09.02.2021
КПРФ собралась провести в Казани митинг
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанское отделение КПРФ подало в мэрию Казани запрос на проведение митинга. Мероприятие планируется провести 23 февраля возле памятника Муллануру Вахитову.

В исполкоме Казани «Реальному времени» подтвердили, что запрос от КПРФ получен. Пока уведомление находится на рассмотрении.

Максим Платонов (архив)

Ранее в КПРФ уже сообщали, что митинги и демонстрации партия намерена провести во многих крупных городах страны. Политики собираются поднять вопросы защиты национальной безопасности, преодоления экономического кризиса, принципиально новой социальной политики и альтернативной программы развития страны.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также